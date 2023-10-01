شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار الاشتراكيين: ندعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة لاستمرار البناء والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، دعم الحزب ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية ووقوف الحزب بكافة قياداته وأمانته المركزية والنوعية والمحافظات خلفه دعماً لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها منذ عشر سنوات.

وقال درويش إن الرئيس السيسي استطاع مواجهة كافة التحديات وكان أهمها مواجهة الإرهاب الأسود للجماعة الإرهابية وكان يعد احد العراقيل التي تعوق مسيرة الإصلاح سواء كانت اجتماعية او اقتصادية وفي نفس الوقت حمل على عاتقه خطة تنمية شاملة مستدامة كان لها الأثر البالغ في إنقاذ مصر من السقوط والانهيار خاصة تلك الظروف التي نشأت نتيجة أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وقد بدأ ذلك واضحاً أنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا ولولا هذه الظروف ما ظهرت الآثار السلبية.

أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن صفات القيادة الحكيمة والشجاعة في هذا الرجل الذي أصدر العديد من القرارات التي كادت تعصف بالوطن من كل جانب واخصها زيادة المعاشات والبدء في حياة كريمة و مائة مليون صحة فضلاً لقرارته بإنشاء المدن الجديدة في كافة المحافظات.

كما وجه طارق درويش أمانات الحزب بالمحافظات لضرورة توعية الناخبين لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها منذ عدة سنوات والوصول إلى الجمهورية الجديدة.