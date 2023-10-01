شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يواصل تجهيزاته لغرفة العمليات المركزية بشأن انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، على متابعته التجهيزات الأخيرة لاستكمال غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ومسار أعمال الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأصدر رئيس الحزب، تكليفات للمركز الإعلامي ووحدة المتابعة بغرفة العمليات للعمل علي صياغة مبسطة لكافة التقارير والارقام الصادرة عن مؤتمر حكاية وطن والتي تجمع نجاحات تكاد توصف بالإعجاز لتصبح في صورة سلسة الوصول للمواطنين البسطاء.

كما عرضت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب آخر مستجدات التحرك وفق التقارير الواردة من المحافظات ومجريات التوكيلات واستمارات الانضمام لحملة الحزب والتي تشهد إقبالا حافل.

وشدد "خليل" علي ضرورة تكثيف التحرك وصولاً لكافة النجوع طرق الأبواب للتوعية والنقاش مع المواطنين وتوضيح الحقائق والرد علي الشائعات التي يقودها الكارهين، وأولويات العمل علي التوسع الإعلامي في التوعية من خلال كافة منصات الحزب المتاحة.