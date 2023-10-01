شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يتفقد مكتبي توثيق توكيلات شبرا والمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، جولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين، رافقه خلالها الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي والإعلامي باسم الحزب والحملة الانتخابية لرئيس الحزب وسط هتافات مؤيديه: "عاش الوفد ضمير الأمة، والرئيس أهو".

وقام الدكتور عبد السند يمامة بالتقاط الصور مع محرري التوكيلات له وتناقش معهم في العديد من المشكلات التي تواجههم ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين، ففي مكتب توثيق روض الفرج، حررعدد كبير من المواطنين توكيلات لرئيس الوفد من بينهم النائب السابق عبدالرحمن راضي.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أثناء لقائه برئيس مكتب توثيق توكيلات الشهر العقاري بروض الفرج كيرلس جميل أنه يضع نصب عينيه الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعكف علي إيجاد حلولا لها ومع مجموعة من المتخصصين، وسيعلن عن برنامج انتخابي متكامل بعد تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي مكتب الشهر العقاري بالمهندسين استقبل رئيس الوفد بهتافات "الرئيس اهو" و"سند سند يحيا سند"، وحرصت ثلاث فتيات علي تحرير توكيلات لرئيس الوفد بجانب العديد من المواطنين، وسلموا له التوكيلات بأنفسهم بمكتب رئيس مكتب الشهر العقاري بالمهندسين.