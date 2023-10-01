شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزب سياسى يعلنون رفضهم عودة جماعة الإخوان الارهابية للمشهد السياسى والحزبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا رفضهم لأى دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى والحزبى فى مصر.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامى باسم التحالف، إن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، واصفا هذه المحاولات بأنها آثمة وجريمة فى حق الشعب المصري العظيم الذى ثار على الجماعة فى 30 يونيو ودفع الثمن غاليا من دماء أبنائه لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد .

وذكر الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف أن جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسى لتحالف وقيادات الأحزاب توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الارهابية بردود صاعقة من الشعب المصرى قبل أى جهات آخرى لأن الشعب ذاق الآلام والمعاناة على أيدى هذه الجماعة الإرهابية وأنه طوى هذه الصفحة للابد ولن يسمح بفتحها مرة أخرى.