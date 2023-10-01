شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: المطالبون بعودة الإخوان للمشهد السياسى خائنون للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الإصلاح والنهضة أن فعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع الميادين مثل ملفات الصناعة والإسكان والنقل بمختلف أنواعه، يدعو كل مصري إلى الشعور بالفخر والاعتزاز بما حدث على أرض الواقع والذي يعد معجزة بكل المقاييس المادية.

وتعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار، لفت حزب الإصلاح والنهضة الى أن من ركائز استقرار الدولة المصرية بعد 2013 هو عدم وجود جماعة الإخوان الإرهابية في المشهد السياسي.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة كل مواطن مصري إلى تذكر كيف كانت حالة الدولة قبل 30 يونيو مرورا بسنوات الإرهاب الأسود وكيف دفعنا من أرواحنا ودمائنا ومواردنا حتى نقف على تلك الأرضية الصلبة والمستقرة التي أصبحنا نناقش فيها معدلاتنا التنموية ومخططاتنا المستقبلية لزيادتها.

وذكر الحزب أن كل من ساهم أو طالب أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي فإن ذلك يعد خيانة للوطن.