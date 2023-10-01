بيرم عرض مع وفد من نقابة مدارس السوق أوضاع القطاع ومطالبه

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وفدا من نقابة مدارس السوق برئاسة حسين توفيق غندور، وكان عرض لمطالب القطاع التي وعد بيرم بمتابعتها. وقال غندور اثر اللقاء: "بحثنا في أحكام قضائية كانت صدرت عن مجلس شورى الدولة وخاصة القرار الذي يتعلق بإصدار استمارة التعليم كنموذج يرفق مع المستندات المطلوبة لنيل رخصة سوق، والهدف هو خفض حوادث السير ومنع الفساد واطلاق جيل جديد لقيادة السيارات والآليات والمركبات. شجع الوزير بيرم هذه الخطوات وايدها وقام بتبنيها ودعمها لدى وزارة الداخلية والبلديات".

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