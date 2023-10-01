أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبّر خلاله عن استنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف مقر وزارة الداخلية في انقرة، وعن تضامنه مع تركيا .

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اتصل باردوغان وعبر عن استنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف مقر وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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