شكرا لقرائتكم خبر عن أول بعثة أممية تصل إلى «كاراباخ» منذ 30 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاراباخ-رويترز

ذكرت وسائل إعلام في أذربيجان، أن بعثة تابعة للأمم المتحدة وصلت إلى ناغورنو كاراباخ، الأحد، وسط استمرار نزوح الأرمن من المنطقة بعد هجوم عسكري أذري خاطف الشهر الماضي.

ويقود البعثة أحد كبار مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة، وهي أول وجود للمنظمة العالمية بالمنطقة منذ نحو 30 عاماً.

وطلبت أرمينيا من المحكمة الدولية أن تأمر أذربيجان بسحب جميع قواتها من المنشآت المدنية في ناجورنو كاراباخ، والسماح للأمم المتحدة بدخول المنطقة.

وأمرت المحكمة الدولية، المعروفة رسمياً باسم محكمة العدل الدولية، في فبراير/ شباط أذربيجان بضمان حرية التنقل داخل ما يعرف بممر لاتشين المؤدي إلى المنطقة وخارجها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأحد: إن 100 ألف من أرمن كاراباخ رحلوا إلى أرمينيا المجاورة.

وقال الطبيب هانس هنري بي. كلوجه، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في بيان: «فعّلنا أنظمة الطوارئ لدينا وسنرسل خبراء إلى البلاد من مجموعة من التخصصات، بما في ذلك الصحة النفسية وعلاج الحروق وخدمات الصحة الأساسية وتنسيق الطوارئ بعد تقييم شامل للاحتياجات». وأضاف: «التحديات هائلة حقاً، ونحن هناك لنبذل كل ما في وسعنا».