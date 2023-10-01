شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية السنغالية تعترض 600 مهاجر في ثلاثة أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكار- أ.ف.ب

أعلنت البحرية السنغالية أنها اعترضت في ثلاثة أيام أكثر من 600 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، بعد عملية سابقة، السبت. وقالت البحرية على شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد: إن زورق دورية تابعاً لها اعترض زورقين في اليوم السابق على متنهما 262 راكباً، بينهم 26 امرأة و13 قاصراً.

وبذلك يبلغ عدد المهاجرين الذين منعت الدورية إبحارهم في المحيط الأطلسي 605 خلال ثلاثة أيام، بعدما اعترضت زورقين على متنهما 272 راكباً، الجمعة، وقارباً يقل 71 مهاجراً، الخميس. وكثفت البحرية السنغالية اعتراض مراكب المهاجرين وإنقاذهم ورعايتهم في الأسابيع الأخيرة.

واعترضت البحرية 1955 مهاجراً منذ الأول من تموز/ يوليو، وفقاً لإحصاء يستند إلى بياناتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكثر من مستقلي هذه المراكب من السنغاليين، ولكن هناك جنسيات أخرى. ويحاول آلاف الأفارقة الساعين إلى حياة أفضل كل عام الوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي على طول الساحل، على الرغم من خطورة الرحلة.

وهم يسافرون في مراكب بدائية أو زوارق مجهّزة بمحرك يوفرها لهم مهربون لقاء مبالغ مالية.

ويرسو العديد من هذه المراكب والزوارق في جزر أرخبيل الكناري الذي يعد بوابة أوروبا.

والعدد الأكبر من المهاجرين الذين عبروا المحيط الأطلسي بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2023، مغاربة (29 في المئة) يليهم السنغاليون (21 في المئة)، ثم العاجيون (12 في المئة) والغينيون (10 في المئة)، وفق الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل «فرونتكس».

وشهدت جزر الكناري وصول 11 ألفاً و439 مهاجراً بين الأول من كانون الثاني/ يناير و31 آب/ أغسطس، بزيادة نسبتها 7.5 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2022، وفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.

وهذا الرقم هو الأعلى خلال الفترة المذكورة منذ عام 2018 على الأقل، وعلى الأرجح منذ عام 2006. وقضى 140 مهاجراً أو فقدوا في الممر المائي منذ بداية العام، وفق البيانات الواردة من المنظمة الدولية للهجرة في أوائل أيلول/ سبتمبر.

وتحدّثت المنظمة غير الحكومية الإسبانية كاميناندو فرونتيراس التي تستند في أرقامها إلى مكالمات الطوارئ مع المهاجرين غير النظاميين في البحر أو أقاربهم، عن مصرع 778 شخصاً أو فقدان أثرهم في النصف الأول من العام. ويعتقد أن ستين سنغالياً قضوا بعدما أبحروا في تموز/ يوليو على متن مركب تم رصده وإنقاذه قبالة الرأس الأخضر في 14 آب/ أغسطس.