شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقوى على الإطلاق».. بريطانيا تعلن عن صفقة لبناء غواصات هجومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر- رويترز

أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، الأحد، عن صفقة بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار) لبناء غواصات هجومية.

وقال شابس في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مدينة مانشستر الإنجليزية بشمال البلاد: «ذروة أمننا الوطني النهائي هي بالطبع رادعنا النووي بالبحر». وأضاف: «اليوم، أستطيع أن أعلن أننا وقعنا عقوداً مع شركات بريطانية رائدة للمضي قدماً في تطوير أقوى غواصات هجومية تديرها البحرية البريطانية على الإطلاق».