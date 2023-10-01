شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق وإجلاء.. أستراليا تتعرض لموجة حر شديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني- أ.ف.ب

اضطر مئات من السكان والسياح إلى الفرار من عدة بلدات في ريف جنوب شرق أستراليا، الأحد، بسبب حرائق الغابات مع تعرض البلاد لارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وطُلب من الناس في أربع بلدات في منطقة جيبسلاند بولاية فيكتوريا، التي تضم حدائق وطنية ومصانع تجذب السياح، إخلاء منازلهم على الفور، بينما تم تحذير سكان ثلاث بلدات أخرى والمناطق المحيطة بها للاستعداد للمغادرة.

وفرّ روب سوندرز من بلدة برياغولونغ وشاهد النيران تصل إلى بيته.

وقال لقناة «أيه بي سي»: «شاهدت خزان المياه الرئيسي والخزانات البلاستيكية تذوب»، مضيفاً: «نظرت إلى جانب منزلي (...) وكان أحد أعمدة شرفتي مشتعلاً. كان وقت رحيلي».

وفي سيدني شمالاً، وصلت درجات الحرارة إلى 35.5 درجة وهو اليوم الأشد حراً الذي يسجل في تشرين الأول/أكتوبر منذ عام 2019. وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة سجلت في 2004 عندما بلغت 38.2 درجة.

وعادة ما تسجل الدرجات القياسية في تشرين الأول/أكتوبر خلال نهاية الشهر، في وقت تقترب أستراليا من فصل الصيف.

وأكد أنغوس هاينز من مكتب الأرصاد الجوية، أن تسجيل رقم قياسي في أول يوم من الشهر «أمر غير معتاد بالتأكيد».