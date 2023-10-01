انت الان تتابع خبر روسيا.. حظر استخدام نظام "سويفت" داخل البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنك في بيان له: "الآن سيتطلب من البنوك في روسيا استخدام الخدمات والبنية التحتية المالية المحلية حصرا للتحويلات المالية داخل روسيا، وخاصة الحديث يجري عن نظام نقل الرسائل المالية (SPFS)".

و"سويفت" هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألفا من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.



وبعد أن بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، قام البنك المركزي الروسي بتطوير منظومة دفع وطنية لاستعاضة عن نظام الدفع الدولي.