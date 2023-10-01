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حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في انقرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع إخباري مقرب من حزب العمال الكردستاني إن "مجموعة تسمى "كتيبة الخالدون" نفذت تفجيريا في أنقرة".

الهجوم هو الأول في أنقرة منذ عدة سنوات، بعد قرابة عام من مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 تشرين الثاني 2022.


وفي التفاصيل، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس": "في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر".

وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

وأدانت عدة دول عربية وغربية الهجوم الإرهابي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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