بالصور.. محافظ أسوان يشارك في المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في المؤتمر الإقليمى الثاني الذي عُقد بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي سيتم تصعيدها للمشاركة في مؤتمر المناخ (COP28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات الشقيقة، في حضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداوودى محافظ قنا، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ومحمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الفائزة مقرري وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بمحافظات جنوب الصعيد.

في كلمته، قال اللواء أشرف عطية إن تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستكمل به الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التي تحققت وتتحقق كل يوم على أرض الواقع في المجالات وقطاعات العمل العام برؤية وإرادة صلبة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ا\لذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة

وأشار أشرف عطية إلى أنه فى محافظة أسوان تم إختيار أفضل 16 مشروع رائد لاجتيازهم لمعايير متعددة من بين 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة شاركوا بالمسابقة فى الـ 6 فئات من أبرزها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحكومة، والتى سيتم الإعلان عنها ليتم تصعيد الـ 18 مشروع الفائز مؤتمر المناخ بدولة الإمارات

وأوضح عطية أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة ومتميزة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص الجميع فى ظل تحديات عديدة ، وقام محافظ أسوان بمنح الدروع وشهادات التقدير للـ 16 مشروع المشارك بالمؤتمر الإقليمي، مع منحة بمبلغ 20 ألف جنيه للمشروع الأول، و10 ألاف جنيه للمشروع الثاني، و5 ألاف جنيه للمشروع الثالث تقديرًا وتحفيزًا لهم.