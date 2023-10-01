33 مليار جنيه.. كيف استطاع الرئيس السيسي القضاء على العشوائيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مؤتمر حكاية وطن ينم عن وضوح في الرؤية لدى الحكومة والأعمال التي تمت.

وأضاف عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، ،اليوم الأحد أنه يتم الحديث في مؤتمر حكاية وطن عن المشاريع التي تم إنجازها على أرض الواقع وليس وضع حجر أساسي، مبينا أن الموانئ المصرية يمكنها تخزين 26 مليون حاوية، وبالتالي هذا يجعل مصر مهيأة أن تكون مركز للتخزين العالمي.

وأردف عبد المنعم السيد إلى أن الاستثمار يبحث عن البنية الأساسية الحقيقية، موضحا أن التنافسية العالمية تستند إلى البنية التحتية، ولن يذهب مستثمر إلى دولة بدون موانئ وطرق ومرافق ،منوها أن الطرق المصرية كانت تستوعب 8 ملايين سيارة في 2014، وحاليا بعد التوسع في شبكة الطرق باتت تستوعب 11.5 مليون سيارة.

وأوضح عبد المنعم السيد أن كل دولة تسعى لتحسين جودة حياة مواطنيها، إضافة إلى كونها جاذبة للاستثمار وهذا يتطلب مشروعات بنية تحتية وتوفير الطاقة والمرافق.

واختتم عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الإنفاق على تطوير العشوائيات في مصر خلال الفترة التي تراوحت من 2014 وحتى 2022 بلغت 33 مليار جنيه.