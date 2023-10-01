شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: ندعم الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة لاستمرار التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأشار إلي أن دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة لأسباب كثيرة، لعل أبرزها أن الرئيس السيسي، هو زعيم تاريخي واستثنائي، وليس مجرد رئيسا لمصر، وهناك ملفين رئيسيين كنا نطالب بهما متعلقين بالتنمية السياسية في مصر، والبنية التحتية وتجهيز البيئة المصرية للاستثمار".

وقال: "بالنسبة لنا ووفقا للتقديرات التي شاهدناها، فالرئيس السيسي حافظ على الدولة المصرية في عام 2013، فمصر كانت على مشارف حرب أهلية والدولة كانت ستختطف، وهو من الأسباب الجوهرية التي وفقا لها يعتبر الحزب الرئيس السيسي زعيما استثنائيا".

وتابع: "فيما يتعلق بالجزء الاقتصادي، فإن الأزمة العابرة هي أزمة عملة وأزمة صرف، ولكن نحن نرى انه يتم تجهيز الدولة المصرية للاستثمار، ومن قام بدراسة الاستثمار يعلم ويرى جيدا تجهيز مصر لانطلاقة كبيرة للغاية، ونقل مصر للعصر الجديد".