شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": الرئيس السيسى يخاطب الشعب المصرى بالمصارحة والوضوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته التى وجهها للشعب المصرى خلال مؤتمر حكاية وطن، أكدت حرص على أن يكون واضحاً وصريحاً للغاية كعادته دائماً وهو يخاطب الشعب المصرى من قلبه.

وقال " عبد الحميد " إن كلمة الرئيس السيسى طمأنت كل المصريين على مستقبل البلاد وقدرتها على مواجهة جميع التحديات التى تواجهها داخلياً وخارجياً، موجهاً كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على حرصه لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة واحترامه لرأي الصندوق وإيمانه العميق بالديمقراطية.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن تعليق وحديث الرئيس السيسى عكس إيمانه العميق والحقيقى بالله القوي القادر وإن قدر الله واقع لا محالة، وظهر ذلك في عباراته: “الأمر كله لله.. واللي مكتوب له حاجة هياخدها”، مشيداً بكلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى عرض فيها إنجازات الدولة فى المجالات المختلفة خلال السنوات التسع الأخيرة، مشيرا إلى أنها كانت كلمة رائعة.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالفيلم الذى صاحب عرض رئيس الوزراء لإنجازات السنوات التسع الماضية، مطالباً من مختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة ووسائل الاعلام بصفة خاصة بعرض هذا الفيلم، ليعبر بكل الصدق والأمانة عن إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى ويرد بكل قوة وحسم على كل المشككين وأصحاب الأجندات ومطلقى الأكاذيب والشائعات.