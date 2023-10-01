"حزب العمال الكردستاني" يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة

تبنى "حزب العمال الكردستاني/ PKK" الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد.
وأفاد مصدر مسؤول في "حزب العمال" لوكالة "إيه إن إف" المقربة من الحزب، بأن العملية الانتحارية "نُفذت ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".
ويعد الهجوم الأول من نوعه في أنقرة منذ عدة سنوات، ويأتي بعد نحو عام من مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في تفجير بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في الـ13 من تشرين الثاني 2022.
وصباح اليوم الأحد، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: "في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".
وأضاف: "فجّر أحد الإرهابيين نفسه وتم قتل الإرهابي الآخر". وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".
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