انت الان تتابع خبر للشهر الجاري.. بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ الخليج 365، أنه "️تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر تشرين الأول (العاشر)، للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:

- تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (5,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.



- تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(7,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

- تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(11,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

- لمسؤول الوحدة الادارية صلاحية تقليل التسعيرة فقط، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطقهم.

- الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

- العمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية".

وشدد البيان، على ضرورة "تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن، فضلاً عن تنسيق الوحدات الإدارية مع القوات الأمنية بمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم".

