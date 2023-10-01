انت الان تتابع خبر لمنع التلاعب والسيطرة على الجباية.. البدء بتوحيد الإجراءات الكمركية في أم قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، في حديث لـ الخليج 365، إن "انسيابية العمل هي الأهم في ساحة الترحيب وهذا الأمر نصبوا اليه ولكي يتحقق ذلك يجب ان تكون هناك متطلبات وبنى تحتية"، مردفاً: "ساحة الترحيب مساحتها كبيرة وقادرة على استيعاب عدد شاحنات كبير".وأضاف الفرطوسي: "تم اليوم، الإيعاز بإدخال كافة الارصفة الشمالية الى ساحة الترحيب؛ من اجل تقليل عدد ساعات انتظار الشاحنة حتى تُخلص كمركياً ومن ثم مغادرتها".

وتابع، أن "تحقيق الانسيابية هو الهدف الاول في ساحة الترحيب، وكذلك من أجل خلق حالة تنافس مع دول الجوار والدول الاقليمية فيما يخص تسيير الشاحنات داخل الارصفة والميناء".

وأكد الفرطوسي، أن "الرقمنة والسيطرة المطبقة داخل ساحة الترحيب على العوائد والاجور المينائية والكمركية سيكون الثمرة المنتظر تحقيقها، مشدداً على أن هذا الأمر سيقضي على حالات التلاعب بالمال العام وستكون هناك سيطرة على جميع أنواع الجباية".

