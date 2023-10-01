شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترض 5 صواريخ أمريكية الصنع و37 مسيرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت خمسة صواريخ أمريكية الصنع من طراز هيمارس وقنبلة من طراز جدام تطلق من الجو و37 طائرة مسيرة أطلقتها كييف فوق الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن عمليات الاعتراض كانت على الأراضي التي تنفذ فيها موسكو ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة".

طائرات مسيرة أوكرانية

وفي سياق منفصل، ذكرت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وصاروخين أوكرانيين فوق شبه جزيرة القرم.

وسبق وأعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك وواحدة فوق منطقة كالوجا الجمعة الماضية.