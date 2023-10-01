شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" يشيد بالموقف الثابت للرئيس السيسى برفض عودة الجماعة الإرهابية للمشهد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب التجمع بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفه الرافض لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد المصرى مرة أخرى.

وقال عماد فؤاد المتحدث الإعلامى للحزب فى تصريحات خاصة، إن وجود الرئيس على رأس الحكم يمثل أحد أهم الضمانات لحماية مصر من خطر الجماعة الإرهابية، ومن يدعمها من بعض القوى الخارجية بكل أشكال الدعم السياسى، والإعلامى، والمالى، واللوجيستى.

وأشار "فؤاد" إلى الموقف الثابت لحزب التجمع الرافض لفكر الإخوان باعتباره المنطلق الرئيسى لكل الجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية، وهو ما أكده الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، بوصفه لفكر " الإخوان " بأنه " غير قابل للحياة ويتصادم معها ".

و دعا مساعد رئيس " التجمع " كافة الأحزاب، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، للقيام بدورهم فى توعية المواطنين بالأخطار المحيطة بمصر، وتفويت الفرصة على مخططات هدمها وتقسيمها، وإشاعة الفوضى استغلالًا للأزمة الاقتصادية الراهنة.