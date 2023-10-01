كنعان: لا يمكن الاستمرار "بخطوط عسكرية" للإنفاق خارج الأصول

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بانه "لا يمكن الاستمرار "بخطوط عسكرية" للإنفاق خارج الأصول كما بحسابات خاصة في مصرف لبنان خارج حساب الخزينة والرقابة عليه".

ولفت كنعان في حديث تلفزيوني، الى ان "لجنة المال ستنظر غداً بإنفاق الحكومة مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من دون العودة لمجلس النواب، ليكون لها موقف واضح تتحدّد على أساسه المسؤوليات".