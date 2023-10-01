شكرا لقرائتكم خبر المحرمي: ميليشيات الحوثي في أضعف حالاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمى، إن سلوكيات الحوثي العدائية تتكسر دوما أمام صلابة وبأس الأبطال في كافة مواقع البطولة والشرف، في الوقت الذي تعودت فيه الميليشيات على الهزيمة والغدر والدفع بالعناصر المخدوعة إلى محرقة الموت.

وأكد أن جماعة الحوثي في أضعف حالاتها وتبحث عن نصر معنوي ترفع به معنويات ميليشياتها الهابطة، وما استخدامها للطيران المسير والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا ضد العرض العسكري للقوة المرابطة في محور علب إلا دليل راسخ على إنها بلغت حد اليأس.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد محور علب، قائد اللواء 63 مشاه، اللواء ياسر مجلي، للاطلاع على تفاصيل الاستهداف الإجرامي الغاشم والجبان الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية للحفل العسكري الذي أحيته قيادة المحور، بمناسبة اليوم الوطني الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، بالجاهزية القتالية التي يتمتع بها أفراد محور علب بمحافظة صعدة والمعنويات العالية والعزيمة الصلبة للجنود.

إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة في محور علب، بمديرية باقم، في محافظة صعدة، من إسقاط طائرات مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

ونقلت وكالة «سبأ» عن قائد محور علب، اللواء ياسر مجلي أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاولت الميليشيات من خلالها استهداف مواقع قوات الجيش في المحور، بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا.

وأضاف مجلي أن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجمات الحوثية، وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وأن ذلك يأتي ضمن سلسلة من خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، لتقويض جهود ومساعي السلام.

من جانب آخر حذرت حركة الإعلاميين الأحرار اليمنية سلطات الحوثيين في صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى، من ممارسة التعذيب بحق المختطفين والمعتقلين على ذمة احتفالات العيد 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وطالبت بإطلاق سراحهم فورا، وقالت الحركة أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من اعتقال المئات من الشباب والأطفال الذي خرجوا إلى شوارع صنعاء.

وكان عضو البرلمان اليمني الواقع تحت سيطرة الحوثي النائب عبده بشر وجه، تحذيرا لميليشيات الحوثي من ضياع «الجمل والجمال»، وقال مخاطبا سلطات جماعة الحوثي «بسبب تصرفاتكم الرعناء، وإساءة استخدام السلطة والظلم وعدم الاكتراث لمعاناة الناس ونصب العداء للشعب والغرور والتعالي على العباد، وقلب الحقائق والتصفيق والتطبيل للباطل وفشلكم الذريع، سيضيع الجمل والجمال والأيام بيننا».

من جهتها قالت الحكومة اليمنية الشرعية، «إن تأجيل زعيم ميليشيات الحوثي المدعو عبدالملك الحوثي، عما سماه تغييرات جذرية، وحصرها بإقالة ما يسمى حكومة الإنقاذ، جاء بعد الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت العاصمة المختطفة صنعاء وعددا من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات، احتفاء بالذكرى الـ 61 لثورة 26 سبتمبر المجيد، والتي كان لها الفضل في إحباط هذه المخطط القذر الذي ينوي القضاء على ما تبقى من المكتسبات الوطنية.

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