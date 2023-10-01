شكرا لقرائتكم خبر اختناقات وإصابات في اعتداءات إسرائيلية على الضفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق أمس خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فتى فلسطيني بشظايا رصاص أطلقته قوات الاحتلال، أثناء اقتحام شرق مدينة قلقيلية، وأصيب العشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق قنابل غازية مسيلة للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب مدينة نابلس .

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا عند باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، الذي شهد اليوم اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

من جانبه ذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن نحو 800 مستوطن اقتحموا اليوم باحات الأقصى.