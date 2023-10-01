11 قتيلا بين المدنيين في اشتباكات عنيفة بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مصدر عسكري سوداني إن القوات المسلحة دخلت منطقة الحلفايا في الخرطوم بحري وتمكنت من طرد عناصر الدعم السريع منها.

وشهدت منطقتا المربعات والفتيحاب جنوب مدينة أم درمان في السودان أمس اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما تصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي للجيش في منطقة تقع شمال مناطق الاشتباكات وإلى الشمال من سلاح المهندسين.

وأكد موقع «سودان تربيون» الالكتروني أن 11 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم.

ونقل الموقع عن متطوعين قولهم «إن الاشتباكات تواصلت بين الجيش والدعم السريع في مناطق متفرقة من العاصمة».

وأضاف «إن خمسة مدنيين سقطوا قتلى جراء قصف مدفعي للدعم السريع في شمال أم درمان كما قتل ثلاثة مدنيين في قصف بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني في غرب أم بدة بولاية الخرطوم. وأوضح أن طائرة مسيرة تابعة للجيش قصفت منطقة مايو جنوب الحزام في العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل».

وتواصل بعض الأسر النزوح من منطقة المربعات إلى أماكن أكثر أمانا بعد تعرضهم للضرب ونهب منازلهم من قوات ترتدي زي قوات الدعم السريع، في حين سجلت المنطقة عددا من حالات الاغتصاب اتهمت بها قوات الدعم السريع.

وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.