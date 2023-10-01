محاليل ومستلزمات طبية سعودية لصحة شبوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، شحنة جديدة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي مخصصة لـ 1.570 جلسة غسيل كلوي.

وأشاد وكيل محافظة شبوة المساعد سالم الأحمدي بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة في عدد من القطاعات، منها القطاع الصحي، مبرزا أهمية شحنة المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي في عمل ونشاط مراكز غسيل الكلى، في كل من مديريات عتق وبيحان وعزان.

وتأتي الشحنة الطبية في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة، للنهوض بالقطاع الصحي اليمني، والارتقاء بخدماته.