انت الان تتابع خبر قبيل "كوب 28".. حديث عن إجراءات للحد من الاحتباس الحراري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‬‬ويُنظر إلى (كوب28) المقرر انعقاده في دبي نهاية نوفمبر، على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.



وقال عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر "كوب28": "ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالانبعاثات". بحسب وكالة "رويترز"

وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأردف "نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28".