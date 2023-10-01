مسام ينزع 743 لغما جديدا من الأراضي اليمنية

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2023م، من انتزاع 743 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و 115 لغماً مضادا للدبابات، و 618 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وبذلك يصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 3.360 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 417 ألفاً و103 ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.