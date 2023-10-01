السعودية تدين الاعتداء الإرهابي في أنقرة

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة كل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله، ومعربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح أمس، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة «إكس» (تويتر سابقا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، بينما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.
وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في «إكس»: «في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان، جاءا على متن مركبة خفيفة، هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية».
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