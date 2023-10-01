السيسي: أعمال تكريك وتنظيف البحيرات استمرت ٥ سنوات مدفعتش فيها الزراعة حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة السيد القصير وزير الزراعة، في مؤتمر حكاية وطن، قائلا: لو اتكلمنا عن 250 ألف فدان، كان بيتم فيهم إلقاء صرف زراعي، وكان الحال زي الصورة المعروضة وتظهر إحدى البحيرات قبل التنظيف وبعده.

وأضاف: بقالنا 5 سنين بنشيل تعديات ونكرك وكان في بؤر وكلام مش مظبوط وعلشان تبقي بالشكل دا وتعود مرة تانية الحياة للبحيرة وتنتج أصناف كانت تلاشت خلال السنين اللي فاتت وتدخل إنتاج ال 250 ألف فدان، عايز اقول لأي حد بيشتغل ف موضوع ال 250 ألف فدان عبارة عن مزرعة صناعية طبيعية لو أحسنتوا استخدامها ونظمتوها بقوة الصيد فيها هي والبردويل والبرلس وبحيرة ناصر انتاجك هيزيد مرتين تلاتة اربعة؟ اه هتكفي وبزيادة ؟ اه هتدي فرص عمل الناس تكسب منها ؟ ممكن.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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