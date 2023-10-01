وزير المهجرين لوزير الخارجية حول موضوع النازحين السوريين: "انت خانع ومهادن ومتواطئ"

توجه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين خلال مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب خلال نقاش حول النازحين السوريين بالقول: "إنت لسانك طويل وأنا تحملتك المرة الماضية وإنت بشو شاطر؟ انت خانع ومهادن ومتواطئ".
ورداً على كلام بوحبيب بأنه لا جدوى من زيارة سوريا، قال شرف الدين: "هلق منشوف".
وفي تصريح له قال بو حبيب:إذا ذهبت الى سوريا "مش رح شيل الزير من البير" بملف النازحين وهناك ضغط دولي "حتى ما نعمل شي".
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