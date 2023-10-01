لفت وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "‏برسم الرأي العام، وليحكم على تحمل المسؤولية لدى البعض: وكأن دعوات التكامل بين الجهات المعنية تصبح لديه هباءً منثوراً"، ولفت الى ان "الصورة هذا الصباح من جونية بالقرب من حلويات الدويهي قبل مفرق حاريصا -الفيديو هذا المساء لنفس المكان يظهر طوفان من النفايات من أمام المحلات ومن أعلى المنطقة". ولفت الى ان "ورش وزاره الاشغال العامه والنقل تعمل الان على تعزيلها"، اضاف: "لو سمحتم بنترجاكم شو بنقلكم، قبلنا بحكم الطبيعه وتغيير المناخ ولكن مش معقول نقبل بالاستهتار من الناس والتقصير من الادارات الاخرى"، وتابع قائلا: "ان حصل فيضان ما عندكم الا الاهانات وتقاذف المسؤوليات".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية تعليقا على طوفان نفايات والمياه في جونية: دعوات التكامل بين الجهات المعنية لدى البعض تصبح هباءً منثوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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