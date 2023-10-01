محافظ بعلبك الهرمل: هناك 450 ألف ربطة خبز مدعومة تُستهلك من قبل النازحين السوريين

اعلن محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر بأن "هناك 450 ألف ربطة خبز مدعومة تُستهلك من قبل النازحين السوريين". واكد خضر في تصريح تلفزيوني، باننا "بحاجة لوقف تدفق النازحين السوريين عبر الحدود، وضبط الحدود من جانب واحد "مستحيل". اضاف "قدرات البلديات محدودة "وما فينا نحمّلهم أكثر من طاقتهم".

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