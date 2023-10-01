الائتلاف الحاكم في الكونغو يعلن تشيسيكيدي مرشحه في انتخابات كانون الاول

أعلن الائتلاف الحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا اليوم الأحد ترشيح الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 20 كانون الأول.

وجرى ترشيح تشيسيكيدي بالإجماع اليوم خلال المؤتمر العام للائتلاف الحاكم الذي يضم شخصيات ذات ثقل سياسي مثل وزير الدفاع جان بيير بيمبا ووزير الاقتصاد فيتال كامهيري.

واوضح المتحدث باسم حزب تشيسيكيدي، أندريه إمباتا وسط هتافات حشد تجمع في سرداق بقصر الشعب في كينشاسا، بانه "اختير فيليكس تشيسيكيدي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية نيابة عن الاتحاد المقدس (الائتلاف الحاكم) للأمة".

وتعهد تشيسيكيدي، نجل إتيان تشيسيكيدي زعيم المعارضة لفترة طويلة في الكونغو، بالقضاء على الفساد والاستبداد ورفض اتهامات جماعات حقوقية ومنتقدين بأنه لم يلتزم بوعوده.

ويسعى تشيسيكيدي للفوز بولاية ثانية في الكونغو، أكبر مورد للكوبالت وثالث منتج للنحاس في العالم، وذلك بعد فوزه بفترة ولاية أولى حدث تنازع بشأنها في انتخابات 2018.