شكرا لقرائتكم خبر باكستان تؤكد مواصلة الحرب ضد الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح خلال زيارة قام بها إلى المستشفى لعيادة الجرحى الذين أصيبوا خلال التفجير الذي استهدف تجمعا دينيا في مدينة «مستونج» بإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، أن القوات المسلحة بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن تعمل على تعقب فلول الإرهابيين والداعمين لهم في الداخل والخارج، وسيتم دحر نواياهم ومخططاتهم.
وأضاف أن الجماعات النشطة في باكستان تحظى بدعم ورعاية جهات خارجية مناهضة لباكستان، وأن عناصر هذه الجماعات لا يدينون بأي دين ولا أيديولوجية، بل هم عملاء يلعبون في أيدي أعداء الشعب الباكستاني لإضعاف باكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تؤكد مواصلة الحرب ضد الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.