المعارض مويزو رئيسا لجزر المالديف

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وذكرت لجنة الانتخابات في المالديف عبر موقعها على الإنترنت مع فرز جميع الأصوات تقريبا أن مويزو حصل على 54% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الأول مقابل 46% للرئيس الحالي إبراهيم صليح.
وشهدت الانتخابات إقبال 85% تقريبا من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 282 ألفا في جزر المالديف، إذ أدلوا بأصواتهم في أكثر من 586 مركز اقتراع في 187 جزيرة.
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