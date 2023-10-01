شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لن نرسل جنودنا للقتال في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد، إنه لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا.

وتراجع سوناك عن تصريحات وزير الدفاع الذي أشار إلى أن القوات قد تنفذ تدريبات في الجمهورية السوفيتية السابقة.

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وتتجنب بريطانيا وحلفاؤها حتى الآن أن يكون لهم وجود عسكري رسمي في أوكرانيا للحد من مخاطر الصراع المباشر مع روسيا.

وزير الدفاع البريطاني

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في مقابلة أجرتها معه صحيفة صنداي تليجراف إن الحكومة البريطانية ترغب في نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى.

وبعد ساعات من نشر تلك المقابلة، قال سوناك إنه لا توجد خطط فورية لإرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا.

حزب المحافظين

وأكد سوناك للصحفيين في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشستر "ما كان يقوله وزير الدفاع هو أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام في المستقبل أن نقوم ببعض هذا التدريب في أوكرانيا".

وأضاف "لكن هذا شيء على المدى الطويل، وليس في الوقت الراهن، لن نرسل جنودا بريطانيين للقتال في الصراع الحالي".

القوات الأوكرانية

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الأحد، إن أي جنود بريطانيين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية في أوكرانيا سيكونون أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

وقدمت بريطانيا دورات تدريبية عسكرية مدتها خمسة أسابيع لنحو 20 ألف أوكراني خلال العام الماضي، وتعتزم تدريب عدد مماثل في المستقبل.