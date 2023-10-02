انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة تخص منفذي "هجوم أنقرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية التركية في بيانها: "خلال الفحص والتحقيقات، تم التعرف على أحد الإرهابيين، وتبين أنه عضو في منظمة حزب العمال الكردستاني"

وأضاف البيان: "ولا تزال التحقيقات مستمرة، للتعرف على هوية الإرهابي الآخر".



وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.

والأحد، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم تحييده، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الهجوم صباح الأحد بأنها "آخر أنفاس الإرهابيين" ضد البلاد.