هل يستمر الدعم مع إسقاط الكونجرس مساعدات أوكرانيا

أصبحت الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس أكثر صعوبة مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع اكتساب مقاومة الجمهوريين للمساعدات زخما في قاعات الكونجرس.

وحذف رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، مساعدات إضافية لأوكرانيا من الإجراء الذي يهدف إلى إبقاء الحكومة مستمرة في عملها حتى 17 نوفمبر، وبهذا يكون قد أغلق الباب أمام حزمة مجلس الشيوخ التي كان من شأنها أن توفر 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا، أي ما يقرب من ثلث ما طلبه البيت الأبيض. ووافق كل من مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة على هذا الإجراء المؤقت، مع تخلي أعضاء من كلا الحزبين عن زيادة المساعدات لأوكرانيا لصالح تجنب إغلاق الحكومة المكلف.

وتشير الإجراءات الأخيرة في الكونجرس إلى تحول تدريجي في الدعم الثابت الذي تعهدت به الولايات المتحدة حتى الآن لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

المشاكل المحتملة

وأشار التصويت في مجلس النواب الأسبوع الماضي إلى المشاكل المحتملة المقبلة. حيث صوت ما يقرب من نصف الجمهوريين في مجلس النواب على إلغاء 300 مليون دولار من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لتدريب الجنود الأوكرانيين وشراء الأسلحة. وتمت الموافقة على الأموال لاحقًا بشكل منفصل، لكن معارضي دعم أوكرانيا احتفلوا بأعدادهم المتزايدة.

ومن جهة أخرى ذكر أنصار أوكرانيا في الكونجرس أنهم لن يستسلموا بعد أن استبعد مشروع قانون لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة طلب الرئيس جو بايدن تقديم المزيد من المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وجاء استبعاد التمويل الأوكراني بعد أكثر من أسبوع بقليل من اجتماع المشرعين في مبنى الكابيتول مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سعى إلى طمأنة المشرعين بأن جيشه ينتصر في الحرب، لكنه شدد على أن المساعدات الإضافية ستكون حاسمة لمواصلة القتال.

وبعد تلك الزيارة قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك، إن جملة واحدة تلخص رسالة زيلينسكي في اجتماعه مع مجلس الشيوخ: «إذا لم نحصل على المساعدة، فسوف نخسر الحرب».

أوكرانيا وأمريكا

وانتقل مكارثي، من القول «لا شيكات على بياض» لأوكرانيا، مع التركيز على المساءلة إلى وصف النهج الذي يتبناه مجلس الشيوخ بأنه يضع «أوكرانيا أمام أميركا». ورفض القول بعد التصويت على التمويل الحكومي ما إذا كان سيطرح المساعدات لأوكرانيا للتصويت عليها في مجلس النواب في الأسابيع المقبلة.

وقال: «إذا كانت هناك لحظة من الوقت نحتاج فيها إلى إجراء مناقشة حول ذلك، فسنجري مناقشة كاملة حول ذلك، لكنني أعتقد أن الإدارة يجب أن توضح ما هو النصر».

وقال بايدن في بيان بعد أن تجنب الكونجرس الإغلاق «لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا». ودعا مكارثي إلى «الحفاظ على التزامه تجاه شعب أوكرانيا» وتقديم «الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة».

تحرك سريع

وفي مجلس الشيوخ، تعهد كل من شومر وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من كنتاكي بالتحرك بسرعة لمحاولة تمرير طلب البيت الأبيض بالكامل. لكن كان من الواضح أن الهدف سيكون صعبًا بشكل متزايد، حيث شكك عدد أكبر من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري في المساعدة أو طالبوا بربطها بسياسة الهجرة التي من شأنها أن تساعد في تأمين الحدود الجنوبية - مرددًا صدى مطالب مماثلة في مجلس النواب.

وقال سناتور فلوريدا ريك سكوت، الجمهوري الذي صوت لصالح مشروع قانون الإنفاق بعد إلغاء المساعدات لأوكرانيا، إن الكونجرس يحتاج إلى «محادثة مع الرأي العام الأمريكي». وقال إنه متفائل بعد رؤية الأموال تُسحب من الفاتورة.

وقال سكوت: «في ولايتي، يريد الناس أن يكونوا مفيدين لأوكرانيا، لكنهم يريدون أيضاً أن يكونوا مفيدين للأمريكيين». «ولذا فإنهم يريدون أن يفهموا حقًا كيف تم إنفاق هذه الأموال».

وقال الديمقراطيون إنهم يشعرون بخيبة أمل بسبب نقص التمويل لأوكرانيا، لكنهم أعربوا عن تصميمهم على تقديم المساعدات لها.

اقتصاد وأمن

وقال شومر بعد إقرار مشروع القانون: «لن نتوقف عن النضال من أجل المزيد من المساعدة الاقتصادية والأمنية لأوكرانيا». «الأغلبية في كلا الحزبين تدعم المساعدات لأوكرانيا، والقيام بالمزيد أمر حيوي لأمن أميركا والديمقراطية في جميع أنحاء العالم».

وقبل التصويت أعرب مسؤولون في البنتاغون عن قلقهم من احتمال عدم تقديم تمويل إضافي لأوكرانيا. وفي رسالة إلى زعماء الكونجرس كتب مايكل ماكورد، وكيل وزارة الدفاع، إن الوزارة استنفدت كل المساعدات الأمنية المتاحة تقريبًا.

وأضاف: «بدون تمويل إضافي الآن، سيتعين علينا تأخير أو تقليص المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع الجوي والذخيرة التي تعتبر بالغة الأهمية والعاجلة الآن في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لشن هجوم شتوي وتواصل قصفها للمدن الأوكرانية».

وقال وزير الدفاع لويد أوستن بعد التصويت إن المساعدة الأمريكية ضرورية في الوقت الذي يقاتل فيه الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم ضد قوى الاستبداد. ويجب على أميركا أن تفي بكلمتها».

جولات المساعدات:

وافقت الولايات المتحدة على أربع جولات من المساعدات لأوكرانيا رداً على الغزو الروسي

بلغ مجموعها نحو 113 مليار دولار

خصصت بعض هذه الأموال لتجديد المعدات العسكرية الأمريكية التي تم إرسالها إلى الخطوط الأمامية.

في أغسطس دعا بايدن الكونجرس إلى توفير مبلغ إضافي قدره 24 مليار دولار.