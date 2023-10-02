وزير التموين: أنشأنا بورصة سلعية للقمح والذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

انطلقت منذ قليل، جلسة "الأمن المائى والأمن الغذائى" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المصيلحي: تم إنشاء بورصة سلعية للقمح الروسي والأوكراني والذرة الصفراء، وغيرها بتحديد قيمتها المالية، وعدد الأطنان.

وأضاف: أنشأنا قاعدة بيانات موحدة للسجل التجاري بعدما كانت كل محافظة لوحدها.

وتابع: عدد مكاتب السجل التجاري وصلت إلى 110 بدلا من 85 وتقضي خدماتها من البنوك ونتيحها من مصر الرقمية بحيث أن اليوم يتم كل هذه الخدمات، وتكلف 3.8 مليون جنيه.

وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب االجلسة الافتتاحية.

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