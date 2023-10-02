السيسي يشهد فيلماً تسجيلياً عن إنجازات الري بمؤتمر حكاية وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس السيسي، فيديو تسجيلي يتضمن بعض من إنجازات وزارة الري والموارد المائية، خلال الأعوام الماضية.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هاني سويلم وزير الري.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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