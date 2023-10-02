شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدعو الكونجرس إلى الحفاظ على تدفق المساعدات لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين في الكونجرس على الحفاظ على تدفق المساعدات المالية لأوكرانيا، بعد ساعات من اتفاق الميزانية الذي جرى في اللحظة الأخيرة.

وسعى بايدن في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض يوم الأحد، إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة القلقين والقيادة في كييف، وقال إنه لا يزال هناك دعم جارف بين الديمقراطيين والجمهوريين لأوكرانيا، التي تتصدى لغزو روسي واسع النطاق منذ 19 شهرًا.

توقفوا عن التلاعب

وقال بايدن عن الجمهوريين: "لنكن واضحين، آمل أن يحافظ أصدقائي على الجانب الآخر على كلمتهم بشأن دعم أوكرانيا، لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

وتابع: "أريد أن أؤكد لحلفائنا الأمريكيين والشعب الأمريكي وشعب أوكرانيا أنه يمكنك الاعتماد على دعمنا، فنحن لن نبتعد".

وقال بايدن مخاطبًا الجمهوريين في الكونجرس: "توقفوا عن التلاعب، أنجزوا هذا".

تجنب إغلاق الحكومة

وتجنب الكونجرس الأمريكي الذي يشهد استقطابًا شديدًا، إغلاق الحكومة الذي يدخل حيز التنفيذ أمس الأحد، من خلال تمرير مشروع قانون في اللحظة الأخيرة للحفاظ على تدفق التمويل الاتحادي لمدة 45 يومًا.

ولكن من أجل ضمان الإجراء المؤقت من خلال الكونجرس، جرى إسقاط المساعدات الإضافية إلى أوكرانيا.

وعبر الجمهوريون اليمينيون المتطرفون على وجه الخصوص عن معارضتهم المتزايدة لتخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا.