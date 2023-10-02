شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار الدستوريين يدعو الرئيس السيسى للترشح: ما تحقق من إنجازات مضت تستدعى استكمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا حزب الأحرار الدستوريين، برئاسة المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس الحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للترشح لفترة رئاسية جديدة وخوض غمار الانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد الحزب في بيان له اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا،واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وأشار الحزب إلى أن الخطوة تأتي أيضاً استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

ولفت إلى أنه دعما من حزب الأحرار الدستوريين، لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ "لذا وانطلاقاً من مسئوليتنا السياسية؛ فإننا ندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية ثالثة وخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر".

وقال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس الحزب ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات على أرض الواقع فى جميع المجالات سواء الصحية أو الطرق والنقل أو التعليم، مؤكدا أن دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسى نابع من رؤية الحزب والتى تتمثل فى إعادة بناء الدولة المصرية وامتلاكها القوة الشاملة وهو ما يحققه الرئيس السيسى منذ صعوده للحكم.

وأضاف المستشار محمد يكن، الأمين العام للحزب، أن الحزب يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، من أجل استمرار الأمن والآمان والانجازات فى كل المجالات، مشيرا الى أن حزب الأحرار الدستوريين بكل نوابه وقياداته وأعضائه أكدوا ثقتهم فى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعبور بمصر إلى بر الأمان، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، مؤكدين دعمهم للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة.