شكرا لقرائتكم خبر عن 200 جندي إضافي.. بريطانيا تعزز قوات حفظ السلام في كوسوفو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد، أن 200 جندي إضافي سيعززون الوحدة البريطانية التي يبلغ قوامها 400 جندي الموجودة بالفعل في كوسوفو في إطار مناورات سنوية.

وتأتي زيادة القوات البريطانية في بعثة حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، وسط مخاوف بشأن حشد الجنود الصرب على الحدود.

وقال رئيس أركان الدفاع توني راداكين في بيان يوم الأحد: "تقديم دعمنا لقوة كوسوفو (كفور) يؤكد التزامنا الثابت تجاه حلف شمال الأطلسي وأمن منطقة غرب البلقان".

ويأتي نشر القوات استجابة لطلب من الحلف الدفاعي الغربي.

اشتعال التوتر

واشتعلت التوترات المتزايدة الأسبوع الماضي، عندما اشتبك ما لا يقل عن 30 من القوات شبه العسكرية الصربية المدججة بالسلاح في قتال مع شرطة كوسوفو في قرية بانيسكا، المعروفة أيضًا باسم بايسكي، بالقرب من ميتروفيتشا في شمال كوسوفو.

وقُتل 3 مهاجمين صربيين وشرطي من كوسوفو.

وردًا على الأحداث، قال حلف شمال الأطلسي إنه يعتزم تعزيز قوة حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو التي يقودها في كوسوفو.

انتشار عسكري صربي

وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أيضًا أن صربيا تنفذ انتشارًا عسكريًا كبيرا وغير مسبوق يشمل المدفعية والدبابات والقوات على طول الحدود.

وانفصلت كوسوفو، التي يسكنها الألبان اليوم بشكل حصري تقريبًا، عن صربيا عام 1999 بعد تدخل حلف شمال الأطلسي، وأعلنت استقلالها عام 2008.

ويعترف أكثر من 100 بلد باستقلال كوسوفو، بيد أن صربيا تطالب بعودة مقاطعتها السابقة.