شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: "الطاقة الذرية" بوق مأجور للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت كوريا الشمالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأنها "بوق مأجور" لواشنطن، منددة بانضمامها الوكالة إلى حملة ضغط تقودها الولايات المتحدة، و"إعداد" مشروع قرار بشأن برامجها النووية.

وأصدر متحدث باسم وزارة صناعة الطاقة النووية في بيونج يانج، لم يذكر اسمه، بيانًا انتقد فيه القرار الذي تبنوه يوم الجمعة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يدعو كوريا الشمالية إلى الحد من برامجها النووية.

مؤامرة أمريكية

ووصف المتحدث القرار بأنه "نتيجة مؤامرة" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، قائلًا إن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح بالفعل لا رجعة فيه.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "مثل هذه المهزلة التي ترتكبها القوى المعادية، تكشف عن نواياها الشريرة للتغطية على أعمالها الإجرامية المتمثلة في التهديد الخطير للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وتبرير سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

كما اتهم المتحدث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، "بأخذ زمام المبادرة في خلق أجواء الضغط على كوريا الديمقراطية من خلال نشر قصة كاذبة حول تجربة نووية وشيكة".

تجنب الانتقادات الدولية

وقال المتحدث: "إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد تجنب الانتقادات الدولية باعتبارها بوقًا مأجورًا للولايات المتحدة، فمن الأفضل أن تكرس نفسها لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي"، في إشارة إلى ما تسميه الانتشار النووي الأمريكي، وتصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة.

ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول كوريا الشمالية منذ طردت بيونج يانج مفتشيها في عام 2009، ثم استأنفت التجارب النووية.