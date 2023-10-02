انخفاض 4 جنيهات.. الزراعة تحدد موعد تراجع سعر البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

واصلت أسعار البصل في التراجع خلال تعاملات أمس الأحد، حيث انخفضت بنحو 4 جنيهات، وبلغ التسعير 18 جنيه، مقارنة بـ22 جنيه بسوق العبور إضافية عقب تراجعه بنحو 5 جنيهات الأسبوع الماضي، بعدما بلغ 27 جنيه.

وقال الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم البصل بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تتميز بالعديد من الأصناف، والتي بدأت زراعتها منذ شهر ونصف؛ وهو ما يطلق عليه "عروة أكتوبر".

وأضاف "مبروك"، لـ الخليج 365، إن العروة ستؤدي إلى انخفاض السعر بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي و فائض للتصدير.

وأشار إلى أن سياسة العرض والطلب، تجعل العديد من المحاصيل يتباين سعرها من وقت لآخر، موضحًا أن المساحة المزروعة بالبصل بلغت نحو 195 ألف فدان؛ بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، أن الدولة بصدد اتخاذ قرارات أخرى مماثلة مرتبطة السلع المهمة بوقف تصديرها في حال وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

وأضاف إبراهيم، أن فرق العروات سينتهي فى عدد كبير من المحاصيل؛ مما يساهم في خفض الأسعار عبر ضخ مزيد من الإنتاجية وفقاً للتوجهات السياسية وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الجدير بالذكر أنه عقب إصدار وزار ة التجارة والصناعة قرار بـ حظر تصدير البصل والذي بدأ تطبيقه اليوم الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر.