حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية بمصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نشب حريق هائل في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر، ليلة اليوم (الإثنين)، أدى لانهيار أجزاء من المبنى

واندلعت ألسنة النيران في عدة طوابق من المبنى ليتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء والإسعاف، فيما يحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق لمنعه من الامتداد للطوابق الأخرى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات حتى الآن، لكنه أسفر عن سقوط مصابين.