يعقوب لبو حبيب: انت وزير خارجية لبنان أم المجتمع المدني ؟

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب قال إنه "مش قادر يشيل الزير من البير" لأن المجتمع الدولي والعرب لا يريدون عودة النازحين السوريين"، متسائلا :"يا حضرة الوزير الحدود "الفلتانة" وإقفال البحر وعدم تطبيق القوانين العادية وتسليم sNGO البلد وأموال السفارات وعدم التفاوض مع سوريا كلها بيد المجتمع الدولي والعرب؟ انت وزير خارجية لبنان أم المجتمع الدولي؟".
واضاف يعقوب :"عندما تأتي بعائلتك من أميركا ولا تهتم للباسبور الأميركي عندها يمكنك الحديث في اخطر ملف وجودي على لبنان وفي أمور"، معتبرا ان "المصيبة الكبيرة في الحكومة ورئيسها والمرجعية التي تحميها".
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