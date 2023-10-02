علوش: ميليشيات حزب الله تريد استكمال سيطرتها العسكرية بالسيطرة السياسية

أرجع النائب السابق مصطفى علوش، في حديث لصحيفة "الاتحاد"، عدم القدرة على حلحلة الوضع الحالي في لبنان على المستويين الاقتصادي والسياسي إلى "سعي ميليشيات حزب الله الى وضع لبنان تحت السيطرة الخارجية"، موضحا أن "ميليشيات حزب الله الإرهابية تريد استكمال سيطرتها العسكرية بالسيطرة السياسية الكاملة بغض النظر عن الضرر الخطير اللاحق، وتحاول ربط الحلول بتفاهم دولي وإقليمي للاعتراف بسيطرتها على لبنان".

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